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KONSEM’de özel taekwondo kursu

Giriş Tarihi: 29.7.2018
KONSEM’de özel taekwondo kursu
Antalya Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) çatısı altında açılan taekwondo kursuna özellikle kız öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Konyaaltı Belediyesi Atatürk Stadyumu'nun kapalı salonunda eğitim gören öğrenciler, temel savunma tekniklerini öğreniyor.

80 KURSİYER VAR
2'nci kademe taekwondo antrenörü Sevgi Okutan, yaşları 7-14 arası 80 kursiyeri olduğunu anlattı. Okutan, KONSEM'in açtığı teakwonda kursuna katılan sporcuların, kurs sonunda hem bedensel, hem de ruhsal açıdan daha güçlü olacaklarını söyledi.
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KONSEM’de özel taekwondo kursu
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