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Köpeğe çarpmadı ölümü göze aldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
Köpeğe çarpmadı ölümü göze aldı
Antalya'DA köpeğe çarpmamak için ölümü göze alan sürücü otomobiliyle refüje çıkıp takla attı. 07 K 5210 plakalı otomobili ile seyir halinde olan sürücü İsa Erbaş, Dumlupınar Bulvarı'nda aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için otomobili ile orta refüje çıktı. Kontrolden çıkan araç takla attı. Vatandaşın ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Aracın içinde sıkışan sürücü İsa Erbaş, itfaiye yardımı ile güçlükle çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erbaş, ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından doktorlar Erbaş'ın durumunun ciddi olduğunu bildirdi. Başka bir araçla arkasından gelen ve kazayı gören Erbaş'ın yakını ise gözyaşlarına boğuldu.
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Köpeğe çarpmadı ölümü göze aldı
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