Manavgat’ta şehidin adı okulda yaşayacak

Antalya
'NIN Manavgat ilçesindeki Taşağıl Ortaokulu'na 1996 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit olan Jandarma Onbaşı Mehmet Koparan'ın adı verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, vatandaştan gelen yoğun talepüzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçtiklerini söyledi. Sarıdemir, "Bu eğitim öğretim yılı itibariyle okulumuz şehidimizin adıyla eğitime devam edecek. Biz vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
ANNE HABERE SEVİNDİ
Sarıdemir, Korkuteli'de yaylada bulunan şehidin annesi Hatice Koparan'a, Taşağıl Ortaokulu'nun adının 'Şehit Jandarma Onbaşı Mehmet Koparan Ortaokulu olarak değiştirildiği haberini de verdi. Anne aldığı habere çok sevinerek yetkililere teşekkür etti. 1983 yılında yapılan ve 300 öğrencinin eğitim gördüğü 16 derslikli okulda bir de Şehit Koparan için anma köşesi oluşturulacağı öğrenildi.