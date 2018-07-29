Minik Uğur’a karanlık yok

Antalya
'DA 1.5 yaşındaki SMA hastası Uğur Kanat'ın ailesinin en büyük korkusu olan elektrik kesintisi tehlikesi ortadan kalkıyor. "Oğlum 5 cihaza bağlı yaşıyor. Elektrik gitmesin diye dua ediyoruz, çok korkuyoruz" diyen anne Nurgül Kanat'ın sesine, Akdeniz Elektrik Dağıtım (AEDAŞ) A.Ş ve CK Akdeniz Elektrik yetkilileri duyarsız kalmadı.
ÖRNEK DAVRANIŞ
AEDAŞ planlı kesintilerde, Kanat ailesine jeneratör desteği sağlama sözü verdi. Jeneratörün kurulumu ve bakımı dahil tüm işlemler AEDAŞ çalışanları tarafından yapılacağı açıklandı. Ayrıca ailenin hiç beklemeden şirkete ulaşabilmesi için Kanat ailesine VİP hat da tanımlandı. CK Akdeniz Elektrik şirketi ise ailenin elektrik tüketimini 1 yıl boyunca ücretsiz karşılamayı taahhüt ettiğini duyurdu. Ayrıca 1 yılın sonunda da aile faturayı ödemeyi unutursa bile elektrik kesilmeyecek. Nurgül Kanat, "Makineler çalışmadığı zaman çocuğumu kaybedebilirdim. Allah razı olsun" diye konuştu.