Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Minik Uğur’a karanlık yok

Minik Uğur’a karanlık yok

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Minik Uğur’a karanlık yok
Antalya'DA 1.5 yaşındaki SMA hastası Uğur Kanat'ın ailesinin en büyük korkusu olan elektrik kesintisi tehlikesi ortadan kalkıyor. "Oğlum 5 cihaza bağlı yaşıyor. Elektrik gitmesin diye dua ediyoruz, çok korkuyoruz" diyen anne Nurgül Kanat'ın sesine, Akdeniz Elektrik Dağıtım (AEDAŞ) A.Ş ve CK Akdeniz Elektrik yetkilileri duyarsız kalmadı.

ÖRNEK DAVRANIŞ
AEDAŞ planlı kesintilerde, Kanat ailesine jeneratör desteği sağlama sözü verdi. Jeneratörün kurulumu ve bakımı dahil tüm işlemler AEDAŞ çalışanları tarafından yapılacağı açıklandı. Ayrıca ailenin hiç beklemeden şirkete ulaşabilmesi için Kanat ailesine VİP hat da tanımlandı. CK Akdeniz Elektrik şirketi ise ailenin elektrik tüketimini 1 yıl boyunca ücretsiz karşılamayı taahhüt ettiğini duyurdu. Ayrıca 1 yılın sonunda da aile faturayı ödemeyi unutursa bile elektrik kesilmeyecek. Nurgül Kanat, "Makineler çalışmadığı zaman çocuğumu kaybedebilirdim. Allah razı olsun" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Minik Uğur’a karanlık yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN