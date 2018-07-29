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Türk ve gelenekli düğün

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Türk ve Ukrayna gelenekli düğün
CITREKS Ukraine LLC Uluslararası Satınalma Müdürü Tevfik Tekin ve lı Victoria Entsteir, Su Hotel'de düzenlenen törenle hayatını birleştirdi. Ukrayna ve Türkiye'den çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde, çiftin nikahını Muratpaşa Belediye Başkanı kıydı.

GELİNİN BABASINDAN ŞARKI
Nikahtan sonra ilk danslarını gerçekleştiren çift davetlilerden büyük alkış aldı. Gecede ayrıca gelinin babası Yuriy Entsteir, kızı ve damadı için bestelediği parçayı piyano ile çaldı. Türk ve Ukrayna geleneklerinin sergilendiği düğün renkli görüntülere sahne oldu.
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Türk ve Ukrayna gelenekli düğün
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