Türk ve Ukrayna gelenekli düğün

CITREKS Ukraine LLC Uluslararası Satınalma Müdürü Tevfik Tekin ve Ukrayna
lı Victoria Entsteir, Su Hotel'de düzenlenen törenle hayatını birleştirdi. Ukrayna ve Türkiye'den çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde, çiftin nikahını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal
kıydı.
GELİNİN BABASINDAN ŞARKI
Nikahtan sonra ilk danslarını gerçekleştiren çift davetlilerden büyük alkış aldı. Gecede ayrıca gelinin babası Yuriy Entsteir, kızı ve damadı için bestelediği parçayı piyano ile çaldı. Türk ve Ukrayna geleneklerinin sergilendiği düğün renkli görüntülere sahne oldu.