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eve dönüyor

Düzce kampını tamamlayan yuvaya dönüyor. Teknik direktör Mesut Bakkal, bu sezon düşme tehlikesi yaşamak istemediklerini söyledi

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Alanyaspor eve dönüyor
Aytemiz , hazırlık maçında Azerbaycan takımlarından FK Sabah ile 1-1 berabere kaldı. Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Aytemiz Alanyaspor; Ufuk, Cenk Ahmet, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Emre Akbaba, Taha, Hasan, Emre Güral, Bobo ve Erdinç ilk 11'i ile çıktı. Aytemiz Alanyaspor'un golünü 14'üncü dakikada Emre Akbaba, rakip takımın golünü ise 85'inci dakikada Elgun Nabiev kaydetti. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Teknik Direktör Mesut Bakkal, tamamlanan Düzce kampı sonrası yaptığı açıklamada, takımın yüzde 90 şekillendiğini belirterek "Stoper mevkisinde mevcut oyuncuları destekleyebilecek bir oyuncu bulabilirsek almayı düşünüyoruz. Öbür türlü diğer taraflara pek transfer düşünmüyoruz" ifadesini kullandı. Bu sene, geçen sezon yaşanan sıkıntıları yaşamak istemediklerini belirten Bakkal, "Birinci hedefimiz çok rahat bir sezon geçirmek. Ondan sonra da gidebileceğimiz yer neresi oraya kadar bakacağız" dedi.
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Alanyaspor eve dönüyor
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