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’nın renkli sualtı dünyası

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Antalya’nın renkli sualtı dünyası
Antalya Sevdalıları Grubu üyeleri Uğur ve Şeyma Candan çifti, tarihi Kaleiçi'ndeki 'nda dalış yaparak sualtı dünyasını görüntüledi. Mermerli Plajı'nda buluşup grup üyeleriyle sualtının renkli dünyasına yolculuk yaptıklarına değinen Uğur Candan, "Sualtındaki renkli yaşamı fotoğraf karelerine yansıtıyoruz, video çekimi yapıyoruz. Elimizde sualtı yaşamına ait yüzlerce kare var. Yaz sonunda fotoğraf sunumları yapıp 'nın sualtı zenginliklerini tanıtacağız, bir de katalog hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.
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Antalya’nın renkli sualtı dünyası
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