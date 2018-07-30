Antalya’nın renkli sualtı dünyası

Antalya
Sevdalıları Grubu üyeleri Uğur ve Şeyma Candan çifti, tarihi Kaleiçi'ndeki Mermerli Plajı
'nda dalış yaparak sualtı dünyasını görüntüledi. Mermerli Plajı'nda buluşup grup üyeleriyle sualtının renkli dünyasına yolculuk yaptıklarına değinen Uğur Candan, "Sualtındaki renkli yaşamı fotoğraf karelerine yansıtıyoruz, video çekimi yapıyoruz. Elimizde sualtı yaşamına ait yüzlerce kare var. Yaz sonunda fotoğraf sunumları yapıp Antalya
'nın sualtı zenginliklerini tanıtacağız, bir de katalog hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.