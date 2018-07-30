Başkan Tütüncü BSM’yi ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hizmet binası yanında bulunan Belediye Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek, yeni açılan poliklinikleri inceledi. Vatandaşların istek ve diklerini dinleyen Başkan Tütüncü, merkezdeki sağlık hizmetlerini sosyal medya hesaplarından canlı yayın aracılığı ile duyurdu. Merkezde sunulan hizmetlerin sosyal belediyeciliğin bir ürünü olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, Kepezlilere özel hastane konforunda sağlık hizmeti sunduklarını ve bu hizmetleri daha da çeşitlendireceklerinin müjdesini verdi.