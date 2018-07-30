Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Başkan Tütüncü BSM’yi ziyaret etti

Başkan Tütüncü BSM’yi ziyaret etti

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Başkan Tütüncü BSM’yi ziyaret etti
Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hizmet binası yanında bulunan Belediye Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek, yeni açılan poliklinikleri inceledi. Vatandaşların istek ve diklerini dinleyen Başkan Tütüncü, merkezdeki sağlık hizmetlerini sosyal medya hesaplarından canlı yayın aracılığı ile duyurdu. Merkezde sunulan hizmetlerin sosyal belediyeciliğin bir ürünü olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, Kepezlilere özel hastane konforunda sağlık hizmeti sunduklarını ve bu hizmetleri daha da çeşitlendireceklerinin müjdesini verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Tütüncü BSM’yi ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN