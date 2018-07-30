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Chapito otizmli çocukları ağırladı

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Chapito otizmli çocukları ağırladı
Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te sıra dışı gösterileriyle izleyicileri büyüleyen Chapito Show, Akdeniz Otizim Spor Kulübü'nün otizmli çocuklarını ağırladı. AKODER Başkanı Demet Çileli Baz, "Otizmli çocuklarımızın ve ailelerinin sosyalleşmesi açısından katıldığımız bu organizasyonlarda çocuklarımızı hem sosyal yaşama dahil ediyoruz hem de otizmli çocukları ile her an ilgilenmek zorunda olan anne ve babaları evlerinden dışarı çıkmalarını sağlayarak onların farklı bir gün geçirmelerini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.
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Chapito otizmli çocukları ağırladı
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