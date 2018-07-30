Dim Barajı hayat verecek

Antalya
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Alanya ilçesinde 36 bin 500 dekar tarım alanını sulayacak ve 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Dim Barajı hizmete açıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) 13'üncü Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Dim Barajı başta olmak üzere DSİ'nin Alanya ilçesine yapmış olduğu yatırımları anlattı.
YIL SONUNA MEMBA SUYU
Coşkun, içme suyu isale hattı ve arıtma tesislerinin de tamamlanarak hizmete açılacağını belirterek, "Çalışmalarda sona gelindi. Yıl sonuna doğru içme suyu testlerine başlayacağız. Alanyalı vatandaşlarımıza memba kalitesinde içme suyu sağlayacağız" diye konuştu. Coşkun, proje tamamlandığında günlük 90 bin metreküp ham suyun arıtılarak 484 bin kişiye yıllık 47.3 milyon metreküp içme suyu temin edileceğini sözlerine ekledi.
TARIMSAL SULAMAYA KATKI
Dim Barajı sulaması işinin birinci kısmı ile 11 bin 720 dekar tarım alanına 2018 yılı sulama sezonunda su vermeye başladıklarını açıklayan Coşkun, "24 bin 780 dekar tarım alanını sulayacak olan projenin 2. kısmında da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi. Hayrullah Coşkun, temelden 134,5 metre yükseklikteki Dim Barajı ile yılda 122,89 milyon Gwh enerji üretildiğinin altını çizdi.
802 MİLYONLUK YATIRIM YAPILDI
Coşkun Alanya'da toplam yatırımla ilgili ise şu bilgileri verdi: "Alanya'ya 2003-2018 yılları arasında 802 milyon 910 bin TL yatırım yapıldı. Hizmete aldığımız yatırımlar arasında 1 baraj, 2 sulama tesisi, 13 dere ıslahı, 4 hidroelektrik enerji santrali ve idari imkanlarla yaptığımız 32 makineli dere ıslahı çalışması yer alıyor. Planlama ve proje safhasında 6 baraj projemiz daha var. Alanya'da sulanmadık bir karış toprak bırakmayacağız. Yapımı süren Yeniköy Barajı ile 12 bin 360 dekar tarım alanı sulanacak."