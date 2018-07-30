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Eski eşe 18 yıl hapis

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Eski eşe 18 yıl hapis
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit edip tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Cumali Yılmaz'a (39), 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Elektrik ustası Cumali Yılmaz, Temmuz 2016'da boşanma aşamasında olduğu eşi B.Y'yi (32), iddiaya göre kandırarak evine götürüp, tüfekle tehdit ederek, zorla ilişkiye girdi ve çıplak fotoğraflarını çekti.

KARARA İTİRAZ ETTİLER
Şikayet üzerine gözaltına alınan ve Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Cumali Yılmaz'a, 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İki tarafın da yaptığı itirazı değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi, Yılmaz'ın cezasını onadı. Ayrıca B.Y.'nin başvurusunu da inceleyen mahkeme, sanık Cumali Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza ile birlikte Cumali Yılmaz hakkında verilen hapis cezası toplam 18 yıl 4 aya çıktı.
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Eski eşe 18 yıl hapis
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