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Fabrikada patlama

Yalvaç’taki halı fabrikasının buhar kazanı patladı. İşçilerden öldü, biri fabrika sahibi 2 kişi ise ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Fabrikada patlama
'nın Yalvaç ilçesinde iplik ve halı fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu 1 işçi öldü, fabrika sahibi ile 1 işçi olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yalvaç'ta faaliyet gösteren iplik ve halı fabrikasının boya bölümündeki buhar kazanı geçtiğimiz akşam saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlamada, yakın bölgede olduğu öne sürülen (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Patlama sonucunda, işletme sahibi Mehmet Üçkardeş (47) ile çalışan işçilerden Yakup Kalkan (23) yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları daha sonra Yalvaç Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
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Fabrikada patlama
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