Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Köpek satışına karşı savaş açtı

Köpek satışına karşı savaş açtı

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Köpek satışına karşı savaş açtı
Antalya'da internetten 10 aylık diye aldığı Pomeranian cinsi köpeğin 4 yaşında ve kalp hastası olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşıran Duha Sena Oskay, 'Richie' ismini verdiği köpeğini akciğer kanamasından kaybetti.

GERİ VERMEYİ DÜŞÜNMEDİ
Köpeğin sağlık durumunu öğrendikten sonra satın aldığı kişiye geri vermeyi düşünmeyen Oskay, 'Richie' adını verdiği köpeği için gerekli tedavileri aksatmadan yaptırdı. Birlikte çıktıkları tatilden döndükten sonra durumu ağırlaşan Richie akciğer kanamasından hayatını kaybetti.

İLAHİ ADALETE GÜVENIYOR
Oskay, yasal süreci Richie'ye aldıktan 4 ay sonra başlattığını anlatarak, "Satın aldığım kişi geri almak istedi, vermedim. Hukuki sürecin bana getirdiği bir şey olmaz. Ben ilahi adalete güveniyorum. Bu yavruları rant olarak pazarlayan insanlara Allah gereken dersi verecektir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Köpek satışına karşı savaş açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN