Köpek satışına karşı savaş açtı

Antalya
'da
internetten 10 aylık diye aldığı Pomeranian cinsi köpeğin 4 yaşında ve kalp hastası olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşıran Duha Sena Oskay, 'Richie' ismini verdiği köpeğini akciğer kanamasından kaybetti.
GERİ VERMEYİ DÜŞÜNMEDİ
Köpeğin sağlık durumunu öğrendikten sonra satın aldığı kişiye geri vermeyi düşünmeyen Oskay, 'Richie' adını verdiği köpeği için gerekli tedavileri aksatmadan yaptırdı. Birlikte çıktıkları tatilden döndükten sonra durumu ağırlaşan Richie akciğer kanamasından hayatını kaybetti.
İLAHİ ADALETE GÜVENIYOR
Oskay, yasal süreci Richie'ye aldıktan 4 ay sonra başlattığını anlatarak, "Satın aldığım kişi geri almak istedi, vermedim. Hukuki sürecin bana getirdiği bir şey olmaz. Ben ilahi adalete güveniyorum. Bu yavruları rant olarak pazarlayan insanlara Allah gereken dersi verecektir" dedi.