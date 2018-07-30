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Rehin yalanlaması

’un Hollanda’da kamp yaptığı otelde rehin kaldığına dair çıkan haberler kulüp tarafından yapılan açıklamayla yalanlandı

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Rehin yalanlaması
Antalyaspor'un Hollanda'da kamp yaptığı otelde rehin kaldığına dair çıkan haberler yalanlandı. 'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada oldukça verimli bir yurt dışı kamp dönemi geçiren takımın, 10 günlük kamp süresini tamamlayarak, önceden belirlenen programa uygun şekilde kamp yaptığı otelden çıktığı, uçuş saatinde havaalanında olduğu ve zamanında da Antalya'ya döndüğü bilgisi paylaşıldı.

SORUN HEMEN ÇÖZÜLDÜ
Takımın Hollanda'da rehin kaldığı iddialarının kesin bir dille reddedildiği açıklamada şöyle denildi: "Sponsorluk anlaşmalarından kaynaklanan ödemelerin gecikmesi nedeniyle, ödemeyle ilgili bazı sorunlar yaşanmış ve bu sorunlar ivedilikle çözülmüştür."
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Rehin yalanlaması
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