Yaylada şenlik var

Antalya
Konyaaltı Belediyesi'nin 21. Yaz Şenlikleri kapsamında Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü
ve pop müziğin sevilen isimlerinden Funda Arar
konser verdi. 1800 metre rakımda hava sıcaklığının 15 derece olduğu Feslikan Yaylası'nda bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen şenlikler Sümer Ezgü ve Funda Arar'ın konserleriyle başladı.
EZGÜ VE ARAR ŞOV YAPTI
İlk olarak sahneye çıkan Sümer Ezgü, Burdur ve Antalya
yöresine ait türküleriyle hayranlarını mest etti. Birbirinden hareketli şarkılarıyla Antalyalıları coşturan Ezgü, seyircilerini de konserine dahil etti. Sanatçının davul şovu ise izleyenlerden büyük alkış aldı. İki saate yakın sahnede kalan Sümer Ezgü, "Havasıyla, suyuyla muhteşem bir güzelliğe sahip Feslikan'a beni davet eden Başkan Böcek'e teşekkür ederim" dedi. Pop müzik sanatçısı Funda Arar da slov ve hareketleri şarkılarıyla hayranlarına unutamayacakları bir konser verdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu şenlik Konyaaltı Belediyesi'ne ait projelerin sosyal boyutunu oluşturuyor" diye konuştu.