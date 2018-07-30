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Yaylada şenlik var

’nın Feslikan Yaylası’nda 21’inci yaz şenlikleri yapıldı. ve 1800 rakımlı yaylayı şenlendirdi

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Yaylada şenlik var
Antalya Konyaaltı Belediyesi'nin 21. Yaz Şenlikleri kapsamında Türk halk müziği sanatçısı ve pop müziğin sevilen isimlerinden konser verdi. 1800 metre rakımda hava sıcaklığının 15 derece olduğu Feslikan Yaylası'nda bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen şenlikler Sümer Ezgü ve Funda Arar'ın konserleriyle başladı.

EZGÜ VE ARAR ŞOV YAPTI
İlk olarak sahneye çıkan Sümer Ezgü, Burdur ve yöresine ait türküleriyle hayranlarını mest etti. Birbirinden hareketli şarkılarıyla Antalyalıları coşturan Ezgü, seyircilerini de konserine dahil etti. Sanatçının davul şovu ise izleyenlerden büyük alkış aldı. İki saate yakın sahnede kalan Sümer Ezgü, "Havasıyla, suyuyla muhteşem bir güzelliğe sahip Feslikan'a beni davet eden Başkan Böcek'e teşekkür ederim" dedi. Pop müzik sanatçısı Funda Arar da slov ve hareketleri şarkılarıyla hayranlarına unutamayacakları bir konser verdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu şenlik Konyaaltı Belediyesi'ne ait projelerin sosyal boyutunu oluşturuyor" diye konuştu.
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Yaylada şenlik var
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