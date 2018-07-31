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Arama mutlu sonla bitti

’da 1 haftadır kayıp olan Ayşe Ay dere yatağında, ’da önceki gün kaybolan Hatice Aybay ise bağ evinin yakınlarında baygın bulundu

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Arama mutlu sonla bitti
ve 'da kaybolan iki yaşlı kadını arama çalışmalarından sevindirici haber geldi. İki kadın da sağ olarak bulundu. Isparta'da iki gün önce bağ evinden çıkıp kaybolan Hatice Aybay (80) ertesi gün başka bir bağ evinin yakınlarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışması başlattığı Aybay, baygın halde bulundu. Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülen Hatice Aybay tedaviye alındı. Hatice Aybay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BİLİNCİ YERİNDE
Burdur'da 7 gündür kendisinden haber alınamayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen kayıp kadını arama çalışmalarında da mutlu sona ulaşıldı. Merkeze bağlı Gökçebağ Köyü'nde 7 gün önce çıktığı eve bir daha dönmeyen Ayşe Ot (59) için başlatılan arama çalışmalarında, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ile Ankara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) köpekli arama ekipleri büyük çaba gösterdi. Ekipler yaşlı kadını ikamet ettiği köyün yakınındaki su deposunun yanında yer alan dere yatağında bitkin halde buldu. Bilinci yerinde olduğu belirtilen yaşlı kadın Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Arama mutlu sonla bitti
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