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Askerden geldi falezlerden düştü

Askerden yeni gelen 25 yaşındaki , indiği falezlerden çıkarken ayağı kayınca düştü. Talihsiz genç kayalıklarda hayatını kaybetti

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Askerden geldi falezlerden düştü
Antalya'DA falezlerden düşen 25 yaşındaki hayatını kaybetti. Vatani görevini izin kullanmadan tamamlayarak erken terhis olan Koşmaz, bir arkadaşıyla Karaalioğlu Parkı'nda gece geç saatlere kadar vakit geçirdi. İlerleyen saatlerde Koşmaz, tek başına falezlerden inmeye başladı. Koşmaz'ı görmekte zorluk çeken arkadaşı telefonla arayarak geç olduğundan dolayı yanına çağırdı.

İNDİ AMA ÇIKAMADI
Alkollü olduğu iddia edilen Koşmaz, "Tamam geliyorum" dedikten sonra yukarıya tırmanırken dengesini kaybedip yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Arkadaşı, Koşmaz'ı tekrar arayıp ulaşamayınca polise haber verdi. Olay yerinde deniz polisi ve itfaiye sevk edildi. Polisin aramaları sonucu Koşmaz'ın cansız bedeninin denizde olduğu tespit edildi. Deniz polisi tarafından Koşmaz'ın cesedi bota alınarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Talihsiz gencin cenazesi memleketi 'da toprağa verilecek.

3 YIL ÖNCEKİ KONUŞMA
Öte yandan Koşmaz'ın sosyal medyadaki hesabında 2015 yılında falezlerde çektirdiği fotoğrafında arkadaşlarıyla girdiği diyalog dikkat çekti. Fotoğrafı 'Bazen maziyi sallayacaksın' başlığıyla paylaşan Koşmaz'a, arkadaşları, 'Sallarken kayalıklara vurmayasın' yorumunda bulundu. Buna karşılık olarak Koşmaz da, 'Zaten mazide kalanlar çılgın dalgalara kapılıp kayalıklara vurmuştur' dediği görüldü.
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Askerden geldi falezlerden düştü
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