Askerden geldi falezlerden düştü

Antalya
'DA falezlerden düşen 25 yaşındaki Barış Koşmaz
hayatını kaybetti. Vatani görevini izin kullanmadan tamamlayarak erken terhis olan Koşmaz, bir arkadaşıyla Karaalioğlu Parkı'nda gece geç saatlere kadar vakit geçirdi. İlerleyen saatlerde Koşmaz, tek başına falezlerden inmeye başladı. Koşmaz'ı görmekte zorluk çeken arkadaşı telefonla arayarak geç olduğundan dolayı yanına çağırdı.
İNDİ AMA ÇIKAMADI
Alkollü olduğu iddia edilen Koşmaz, "Tamam geliyorum" dedikten sonra yukarıya tırmanırken dengesini kaybedip yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Arkadaşı, Koşmaz'ı tekrar arayıp ulaşamayınca polise haber verdi. Olay yerinde deniz polisi ve itfaiye sevk edildi. Polisin aramaları sonucu Koşmaz'ın cansız bedeninin denizde olduğu tespit edildi. Deniz polisi tarafından Koşmaz'ın cesedi bota alınarak, otopsi yapılmak üzere Antalya
Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Talihsiz gencin cenazesi memleketi Van
'da toprağa verilecek.
3 YIL ÖNCEKİ KONUŞMA
Öte yandan Koşmaz'ın sosyal medyadaki hesabında 2015 yılında falezlerde çektirdiği fotoğrafında arkadaşlarıyla girdiği diyalog dikkat çekti. Fotoğrafı 'Bazen maziyi sallayacaksın' başlığıyla paylaşan Koşmaz'a, arkadaşları, 'Sallarken kayalıklara vurmayasın' yorumunda bulundu. Buna karşılık olarak Koşmaz da, 'Zaten mazide kalanlar çılgın dalgalara kapılıp kayalıklara vurmuştur' dediği görüldü.