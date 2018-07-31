Antalya
'da kıskançlık can aldı. Tolga Demirbozan
(26), kıskandığı karısı Zübeyde Demirbozan'ı (21) boğarak öldürdü. Cinayet şüphelisi Tolga Demirbozan polis tarafından yakalandı.
ÇOCUĞUNUN YANINDA BOĞDU
Olay, Antalya
'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3872 sokakta bulunan bir apartmana ait 6 Nolu dairede meydana geldi. Eşi Zübeyde ve 3 yaşındaki oğlu ile arkadaşına misafirliğe giden Tolga Demirbozan ile eşi arasında evde kimsenin olmadığı bir anda kıskançlık yüzünden tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Tolga Demirbozan, eşi Zübeyde Demirbozan'ı boğarak öldürdü. Olay sonrası oğlunu yanına alan Tolga Demirbozan, kayıplara karışırken Zübeyde Demirbozan'ın cansız bedenini eve gelen arkadaşları buldu. Arkadaşlarının ihbarının ardından eve polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, Demirbozan'ın boğarak öldürdüğünü ve bunu eşi Tolga Demirbozan'ın yaptığını tespit etti. Zübeyde Demirbozan'ın cenazesi Adli Tıp
Morgu'na götürülürken cinayet şüphelisi Tolga Demirbozan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Demirbozan'ın polise verdiği ilk ifadesinde, "Ben onu herkesten kıskanıyordum. Defalarca uyarmama rağmen hiç dikkat etmedi. Aramızda tartışma çıkınca boğup öldürdüm" dedi. Cinayet şüphelisi, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.