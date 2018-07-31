Dağların şampiyonu

ALANYALI dünya şampiyonu atlet Ahmet Arslan
yaklaşık bin sporcunun katıldığı Red Bull
400 yarışlarında birinci oldu.'Sezona çok geç başlayıp istediği gibi antrenman yapamamış olmasına rağmen kazanmak için motive olduğunu belirten şampiyon atlet, "Rakiplerim benden çok daha önce yarış koşmaya başladı ve form olarak iyi seviyeye ulaştı. Her şeye rağmen performans olarak en iyi seviyemde olmasam da kazanmayı başarmak önemliydi. Gelecek yarışlar çok daha iyi olacak. Her zaman yanımda olan kulübüm Alanyaspor ve başkanım Hasan Çuvuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.