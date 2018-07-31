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Dağların şampiyonu

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Dağların şampiyonu
ALANYALI dünya şampiyonu atlet yaklaşık bin sporcunun katıldığı 400 yarışlarında birinci oldu.'Sezona çok geç başlayıp istediği gibi antrenman yapamamış olmasına rağmen kazanmak için motive olduğunu belirten şampiyon atlet, "Rakiplerim benden çok daha önce yarış koşmaya başladı ve form olarak iyi seviyeye ulaştı. Her şeye rağmen performans olarak en iyi seviyemde olmasam da kazanmayı başarmak önemliydi. Gelecek yarışlar çok daha iyi olacak. Her zaman yanımda olan kulübüm Alanyaspor ve başkanım Hasan Çuvuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.
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Dağların şampiyonu
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