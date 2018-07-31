Gururuna dokunmuş karısını katletmiş

Antalya
'NIN Serik ilçesinde, boşandığı eşi Leyla Kavak
'ı (35) ormanlıkta başını keserek, öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanan tutuklu sanık Mehmet Demirhan (52), hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada ifade veren Demirhan, "Erkeklik gururuma dokunan sözler söyledi, kendimi kaybetmişim" dedi. Demirhan, savcılıktaki "Kendisine yumruk attım, yanımdaki bıçakla boğazını kestim ve kafasını koparttım" ifadesini ise reddetti. Olay, 28 Ağustos 2014 tarihinde meydana gelmiş, Mehmet Demirhan, Leyla Kavak'ın başını kesip ormanlık alana atmış, ceset, elbiselerden tespit edilmişti. Kavak'ın başı o tarihten bu yana bulunamadı.