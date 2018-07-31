Haydi gençler basketbol seçmelerine

Antalya
Kepez Belediyesi Spor Kulübü, gençlere basketbol
da kariyer kapılarını aralıyor. Kepez Belediyespor, Türkiye Basketbol Federasyonu 2'nci Lig'de mücadele edecek takımlarında oynamak üzere basketbolcular arıyor.
12 AĞUSTOS'TA
Turgut Özal Spor Salonu'nda 12 Ağustos Pazar günü saat 13.00'te yapılacak seçmelere 16 yaş ve üzeri adaylar katılabilecek. Kulüp Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, "Kulüp olarak daha önce keşfedilmemiş ve fırsat tanınmamış gençlerimize yeni bir kapı aralıyoruz" ifadelerini kullandı.