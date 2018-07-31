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Haydi gençler seçmelerine

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Haydi gençler basketbol seçmelerine
Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü, gençlere da kariyer kapılarını aralıyor. Kepez Belediyespor, Türkiye Basketbol Federasyonu 2'nci Lig'de mücadele edecek takımlarında oynamak üzere basketbolcular arıyor.

12 AĞUSTOS'TA
Turgut Özal Spor Salonu'nda 12 Ağustos Pazar günü saat 13.00'te yapılacak seçmelere 16 yaş ve üzeri adaylar katılabilecek. Kulüp Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, "Kulüp olarak daha önce keşfedilmemiş ve fırsat tanınmamış gençlerimize yeni bir kapı aralıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Haydi gençler basketbol seçmelerine
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