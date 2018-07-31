Kültürlerin buluşması

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ilçesinde 1. Kemer Yörük Türkmen Kültür Şöleni, Burdur
'un Söğüt ilçesinde ise 15. Geleneksel Domates ve Kültür Festivali düzenlendi. İki festival de Batı Akdenizlilere konserler ve Yörük kültürünü yansıtan etkinliklerle keyifli bir hafta sonu yaşattı.
YÖRÜK KÜLTÜRÜ YAŞATILDI
Isparta
Gelendost Yörük Türkmen Derneğinin ev sahipliğinde Yenice Köyü Kemer Mahallesi'nde gerçekleştirilen şölene, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan Yörük Türkmen derneklerinin temsilcileri katıldı. Kıl çadırların kurulduğu şenlik alanında halk oyunları gösterileri, Yörük göçü ve gelin alma ile sanatçıların yer aldığı konserler düzenlendi. Şölende Yörük Türkmen kültürünü yansıtan ikramlarda da bulunuldu.
230 BİN LİRALIK AĞALIK
Burdur'un Söğüt ilçesinde de Geleneksel Domates ve Kültür Festivali'nin bu yıl 15'incisi düzenlendi. Belediye Başkanı Salih Yavuz, festivalde emeği geçenlere ve 230 bin lira vererek festival ağası olan işadamı Mehmet Kaya'ya teşekkür plaketi verdi.