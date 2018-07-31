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Merve’nin olimpiyat hayali

2 ay önce başladığı halterde ‘olimpiyat şampiyonu kadın halterci’ unvanının sahibi olmayı hayal ediyor

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Merve’nin olimpiyat hayali
Antalya'da maddi imkansızlıklar nedeniyle halteri bırakmak zorunda kalan ağabeyinden etkilenen (13), 2 ay önce başladığı spor hayatında 'olimpiyat şampiyonu kadın halterci' unvanının sahibi olmayı hayal ediyor. Çakırlar Mahallesi'nde ailesiyle oturan Merve Sıyek, halterle ilgilenen ağabeyinin 3 yıl önce ekonomik yetersizlik nedeniyle spor hayatını sürdürememesinden etkilendi. Antrenörü Ekrem Celil yönetiminde Spor Salonu'nda çalışan Merve, küçük yaşına rağmen hayallerine ulaşmak için günde 6 saat antrenman yapıyor.

AİLEYE TEŞEKKÜR
'DA gelecek yıl düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen Merve Sıyek, 'olimpiyat şampiyonu kadın halterci' olmayı hayal ettiğini söyledi. Başarılarıyla anılan bir sporcu olduktan sonra çiftçilik ve düğünlerde müzisyenlik yaparak ailesinin geçimini sağlayan babasına destek olmak istediğini anlatan Merve Sıyek, "Şampiyonluk yaşayıp, ekonomik yönden aileme destek olmak istiyorum" dedi. Merve'den övgüyle bahseden antrenör Ekrem Celil ise, "Hayal ettiği başarılara ulaşabilmesi için sporcumuza elimizden gelen desteği sağlayacağız" diye konuştu.
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Merve’nin olimpiyat hayali
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