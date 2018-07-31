Otomobil hatalı sollamış

Antalya
'NIN Akseki ilçesinde önceki gün tur otobüsünün iki otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu yaralanan Çinli turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Otobüs sürücüsü Uğur Aydın ilk ifadesinde otomobilin aniden hatalı sollayarak kendi kullandığı otobüse çarptığını söyledi.
ANİDEN ÖNÜME ÇIKTI
Hastanedeki tedavisinin ardından Akseki Jandarma Karakolu'nda ifade veren otobüs şoförü Uğur Aydın, "Karşı şeritte 3 araç arka arkaya geliyordu. Benim aracıma 3-4 metre kala ortadaki otomobil aniden benim şeridime geçti. Benim aracıma çarparak 6-7 metre sürüklendi" dedi. Öte yandan helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan
Guiying Zhou'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.