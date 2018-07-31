Usta ve tüketici telefonda buluştu

ISPARTA
'DA 25 yıllık boya ustası ve bilgisayar programcılığı mezunu Mehmet Alpoğuz, müşterilerinin boya işleri sonrasında kendisinden talep ettiği diğer sektörel tamir ve ihtiyaç duyulan ürünlerden hareketle, Mobil Usta isimli platformu geliştirdi.
UYGULAMAYA İHTİYAÇ VARDI
ISUBÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eftal Yurtseven ile birlikte kolları sıvayan Alpoğuz, "Bilgisayar programcılığı mezunuyum ama 25 senedir boya ustalığı yapıyorum. Mobil Usta, uygulama içinde usta-esnaf-üretici ve bireysel olarak insanları birleştiren bir platform. Bir internet sitesi oluşturmaktan çok, mobil uygulama yapmayı daha doğru bulduk. Özet olarak, insanlar artık 'Tanıdığın bir usta var mı?' sorusunu sormak yerine, bu uygulama sayesinde rahatça aradıklarını bulabilecekler" diye konuştu.