Yabancı öğrencilerin hünerleri

YUNUS Emre Enstitüsü (YEE) Türkçe Yaz Okulu
(TYO) kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi
'nde (SDÜ) misafir edilen 14 ülkeden gelen 23 öğrenci, Türk el sanatları çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bularak, yapımda da tecrübe kazandı. Öğrencilere, Kuyumculuk ve Takı Tasarım Atölyesi'nde 'Metal Eritme ve Alyans Uygulaması', Seramik Atölyesi'nde 'Seramik Şekillendirme ve Torna', boncuk yapımında 'Miyuki Boncukla Tuğla Tekniği' ve taş boyama gibi çeşitli el sanatları ile çalışmalar tanıtıldı.
TÜRK KÜLTÜRÜ ÖĞRETİLİYOR
İlk olarak kısa bir eğitim verilen misafir öğrenciler, aldıkları eğitim sonrasında öğrendiklerini pekiştirerek, Türk Kültürü'nü yansıtan çalışmaları kendileri yapma fırsatı buldu. YEE, temelde Türkçe öğretimi niteliğinde olan yaz okulu programı çerçevesinde, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra, gezi programları ile Türkiye'yi ve Türk dilini yaşayarak öğrenme fırsatı tanıyor.