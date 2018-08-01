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’ya Atay Uslu seçildi

Giriş Tarihi: 1.8.2018
AKDENİZ-PA’ya Atay Uslu seçildi
TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi () Komisyonu Başkanlığına AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu seçildi. TBMM'deki daimi olarak çalışan AKDENİZPA Komisyonunda 29 ülke bulunuyor. Akdeniz-PA bölgesel istikrar, güvenlik ve güven artırıcı önlemler, terörizme karşı mücadele, küreselleşme, göç, kalkınma başta olmak üzere ekonomi, ticaret, finans, sanayi, tarım, balıkçılık, istihdam ve nüfus, yoksulluk, su ve enerji kaynakları, çevrenin korunması, turizm, ulaşım, bilim, teknoloji, kültür alanlarında çalışma yapıyor.
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AKDENİZ-PA’ya Atay Uslu seçildi
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