AKDENİZ-PA’ya Atay Uslu seçildi

TBMM
Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA
) Komisyonu Başkanlığına AK Parti Antalya
Milletvekili Atay Uslu seçildi. TBMM'deki daimi olarak çalışan AKDENİZPA Komisyonunda 29 ülke bulunuyor. Akdeniz-PA bölgesel istikrar, güvenlik ve güven artırıcı önlemler, terörizme karşı mücadele, küreselleşme, göç, kalkınma başta olmak üzere ekonomi, ticaret, finans, sanayi, tarım, balıkçılık, istihdam ve nüfus, yoksulluk, su ve enerji kaynakları, çevrenin korunması, turizm, ulaşım, bilim, teknoloji, kültür alanlarında çalışma yapıyor.