Asırlık kilit geleneği

Antalya
'NIN Manavgat ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki tarihi taş evlerin kapısına yıllar önce pelit ağacından yapılan Zerk kilidi zamana meydan okuyor. Sadece bölgeye özgü olan kilidin hem gövdesi hem de anahtarı ağaçtan yapılıyor.
MEŞE AĞACINDAN YAPILIYOR
Altınkaya Mahallesi sakinlerinden Durmuş Bahar, Zerk kilidini ilk olarak dayısının yaptığını belirterek "Şu an benim evimin kapısındaki ağaçtan yapılmış kilit 70-80 senelik. Kilidin anahtarının daha sağlıklı ve uzun ömürlü olması için sadece meşe ağacından yaparız. Bu kapıyı, bu anahtar dışında hiçbir şeyle açamazsın. Kendi köyümüze özgü olan zerk kilidini 100 seneden fazladır kullanıyoruz" diye konuştu.
ÇIZIMI YAPILIP SAKLANIYOR
Marangozluk yaparak geçimini sağlayan Bayram Bahar ise, talep olması durumunda Zerk kilidini kendisinin de yapabileceğini belirterek "Anahtarının kaybolması veya kırılması durumunda yeniden anahtar yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapabilmenin yolu anahtar eldeyken çizimini yapıp bir kenara koymaktan geçmektedir" dedi.