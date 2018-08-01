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AÜ projeleri desteklenecek

Giriş Tarihi: 1.8.2018
AÜ projeleri desteklenecek
TUBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2018 yılı birinci dönem sonuçlarına göre (AÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 5 proje desteklenmeye hak kazandı. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, projelerin yeni üzüm çeşidinin geliştirilmesi, pamukta moleküler genetik uygulaması ve şeker sorgum ıslahı, küçük tohumların ekimi için ekim robotu geliştirilmesi ve domates ıslahında yeni teknolojilerin kullanılması olduğunu söyledi.
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AÜ projeleri desteklenecek
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