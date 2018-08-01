Batı Akdeniz’in dış ticaret gururu

BATI Akdeniz illeri Antalya
, Isparta
ve Burdur
934 milyon dolarlık ihracata karşı 499 milyon dolarlık ithalatla toplam 435 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermeyi başardı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Haziran ayında ise bölge illeri 144 milyon 516 bin dolar ihracat yaparken, ithalatı ise 86 milyon 648 bin dolar oldu. Haziran ayında üç ilin dış ticaret fazlası 57 milyon 868 bin dolar oldu. Antalya'nın ihracat rakamı, 2018 yılı Haziran ayında, 2017'nin aynı ayındaki 107.7 milyon dolardan 107,2 milyon dolara düştü. İthalat ise 71 milyon dolardan 77 milyon dolara yükseldi. Haziran ayında Antalya'nın 29.7 milyon dolar dış ticaret fazlası oluştu. Isparta'da ihracat 2018 yılı Haziran ayında, 2017'nin aynı ayına göre azalarak 20.2 milyon dolar, ithalat azalarak 6.1 milyon dolar oldu. Aynı dönemde Burdur'da ihracat geçen yıla göre azalarak 17,2 milyon dolar, ithalat azalarak 3,1 milyon dolar oldu.