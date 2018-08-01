Dişçi korkusuna son

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, sağlık turizmi alanında yaptığı yatırımların karşılığını alıyor. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kürşat Er
, Burkina Faso
'dan Meksika'ya, Haiti'den Bangladeş'e kadar 75 ülkeden 3 bine yakın yabancı hastaya hizmet verdiklerini söyledi. Fakültenin yeni binasına 2019 yılı başında taşınacağını ifade eden Er, mevcut binanın ise sadece sağlık turizminde kullanılacağını belirterek, bu konudaki iddiasını ortaya koydu.
ÇOCUKLAR İÇİN
Kürşat Er, teknolojik açıdan donanımlı bir merkez olmaları ve iyi hekimlere sahip olmalarının yanı sıra, hekimlerin Türk misafirperverliği içerisinde güler yüzlü bir tavır takınmalarının da sağlık turistlerinin yoğun ilgisinde etkili olduğunu savundu. Bu etkiyi artırmak için binada duvarları da eğlenceli karakterler ve renklerle donattıklarının altını çizen Er, "Çocukların dişçi korkusunu yenmAntalya
yaptığımız bu uygulama, ilginç bir şekilde yetişkin hastalarımızı da olumlu etkiledi" ifadelerini kullandı.
RUS ÇIFT ÖZEL GELDI
Bu etkinin en çarpıcı örneklerinden biri de doktor çift Ekaterina ve Aleksandr Churikov çifti. Moskovalı Ekaterina Churikov dişçi korkusu nedeniyle Rusya'da tedavi olamamış. Kendisi de doktor olan Aleksandr Churikov bile kendisini dişçi koltuğuna oturmaya ikna edemeyince, bir arkadaşlarının tavsiyesi üzerine çift soluğu 3 bin kilometreyi göze alarak Antalya
'da almış. Fakülte bünyesinde, farklı ülkelerde doğup büyümüş hekimler de sağlık turizmini artırmak için çalışıyor. Bu isimlerden Uzm. Dr. Milana Caferova Rus hastalarla, Uzm. Dr. Nuran Soydan ise Alman hastalarla iletişim kuruyor.
GÜLER YÜZ FARKI
ANTALYA'DA hem tatil yapan hem de diş tedavisi yaptıran ve sonuçlardan memnun kalan Ekaterina Churikov, "Türk doktorlar çok daha güler yüzlü. Ayrıca Türk sağlık sektöründe de gözle görünür bir değişim var. 8 yıl önce Türkiye'ye geldiğime göre çok daha modern şartlar ve imkanlar var" ifadelerini kullandı. Dr. Aleksandr Churikov da "Eşim ameliyat olduktan sonra hemen benimle görüştürdüler. Rusya'da bu yapılmıyor. Burada psikolojik olarak da destek oluyorlar" dedi.