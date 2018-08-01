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Falezlerden ölüme atlayış

’da canını hiçe sayanlar 25 metrelik falezlerden denize atlıyor. Yürekleri ağza getiren görüntü ’nde yaşanıyor. Gençler uyarılara aldırış etmiyor

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018
Falezlerden ölüme atlayış
Antalya'DA gençlerin falezlerden denize balıklama atlayışları yürekleri ağza getiriyor. Bunaltıcı sıcaklardan bunalan lılar çareyi denizde bulurken, bazen de tehlikeli atlayışları adeta ödüme davetiye çıkarıyor. Özellikle Konyaaltı sahilinde varyant altındaki '' olarak bilinen tepeden denize atlamayı tercih eden vatandaşlar, deniz eğlencesini tehlikeye çeviriyor.

TEHLİKEYE ALDIRMIYORLAR
Her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan Konyaaltı Plajı yüzmeye gelenlere ev sahipliği yapıyor. Serinlemek isteyenlerin yanı sıra farklı heyecanlar arayan gençler bilinçsiz bir şekilde falezlerden atlayarak ölüme davetiye çıkartıyor. 25 metre yüksekteki falezlerden denize balıklama atlayan gençler SABAH tarafından görüntülendi. Gençler falezlerden denize balıklama atlama yöntemine başvururken çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmedi.

HEYECAN VE KORKU BIR ARADA
Tepeye çıkan genç ise yükseklik nedeniyle uzun süre atlamaya cesaret edemedi. Yaklaşık 1 buçuk saat falezin tepesinde bekleyen genç, arkadaşlarının yanına gelmesiyle ikna oldu ve denize atladı. Gençlerin tehlikeli atlayışlarını ise vatandaşlar heyecan ve korkuyla seyretti.
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