Kadınlar nefes alacak

Antalya
'da suçtan zarar görmüş şiddet mağduru kadınlar için düzenlenen 'Yaşamak İçin Bir Nefes' projesi çerçevesinde kurs gören kadınlara sertifikaları verildi. Kadınların sosyal ve kültürel yaşama entegre olabilmeleri, ekonomik özgürlüklerini kazanabilmeleri ve çocuklarıyla daha kaliteli bir yaşam sürmelerine imkan sağlamak amacıyla iş garantili olarak açılan Aşçı Yardımcılığı Meslek Eğitim Kursu'nu başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlere sertifikaları verildi.
KEŞKE HİÇ OLMASA
Antalya
Büyükşehir Belediyesi, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ortaklığında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde şiddet mağduru kadınların topluma kazandırılması amacıyla imzalanan protokol ile başlatılan proje kapsamında düzenlenen törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Maalesef sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde kadına şiddeti görüyoruz. Kadına karşı şiddet keşke hiç olmasa" dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
de çözüm ortağı olmaktan mutlu olduklarını belirterek "Proje, asli görevlerimizin dışında insani görevimiz için de önem arz ediyor" dedi.