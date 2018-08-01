DÜNYANIN gözde turizm merkezlerinden, Antalya
'daki Kekova, sahip olduğu kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle girdiği UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinden kalıcıya geçmeyi bekliyor. Bizans imparatoru Konstantinos zamanında Myra Piskoposu Pataralı Aziz Nikolaos'un (Noel Baba) yaşadığı, görev yaptığı ve Kilisesi'nin yer aldığı Myra Antik Kenti
ile Tiyatrosu, Üçağız (Teimiusa), Kale (Simena) ve Çayağzı (Andreake) gibi tarihi ve kültürel mekanlarla iç içe geçen Kekova, Antalya
'nın cazibe merkezlerinden biri.
18 YILDIR BEKLENİYOR
Doğal güzelliklerin yanı sıra antik ve tarihi eserlerin zenginliği, bölgeyi arkeoloji turizmi açısından çekici kılıyor. 'Yeryüzü cenneti' olarak nitelendirilen Kekova, 2000 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Kekova da hem kültürel hem de doğal varlıkları barındıran bir kent. Dünyada örneği neredeyse olmayan çok özel bir değerden bahsediyoruz. Ancak biz 18 yıldır UNESCO'nun kalıcı listesine girmeyi bekliyoruz, Kekova bunu hak ediyor" dedi.