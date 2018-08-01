Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi açık

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi
tatilde çocukların gözdesi oldu. 7 Haziran tarihinden bu yana Antalya
lı çocuklara hizmet veren Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi bugüne kadar bine yakın çocuğu ağırladı. Küçük yaştaki çocuklar lego odası, Masal Odası, Keloğlan Evine ilgi gösterirken, daha büyük yaştaki çocuklar ise bilim ve eğlencenin bir arada sunulduğu Mars'a yolculuk Odası'nda eğlenirken keşfe çıkıyor.
3 BOYUTLU DERS
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ, "Oyuncak kütüphanemizin ziyaretçisi okullar açıldığında daha da artacak. 3D Eğitim Odası'nda Milli Eğitim
Müdürlüğü ile ortak düzenleyeceğimiz interaktif dersler öğrencilerimize görsel anlatımlar eşliğinde keyifli bir ortam sunulacak" dedi.