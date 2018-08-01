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Orman yangınlarında kritik bir dönemdeyiz

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018
Orman yangınlarında kritik bir dönemdeyiz
Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, orman yangınlarına karşı vatandaşı uyarırken, ormanlarda duman veya ateş görenlerin Alo 177 ya da 112'yi aramasını istedi. Orman yangınlarının en çok görülebileceği dönemin içinde olunduğunu söyleyen Akduman, orman yangınlarının yüzde 95 oranında insan kaynaklı çıktığını hatırlatarak, "Müdahale için sahip olduğumuz teknolojik imkanlar, yeterli" diye konuştu.

CANLILAR ÖLÜYOR
Ağustos ve eylül aylarında vatandaşları ormanda ateş yakmaması konusunda uyaran Akduman, "Geçen sene yaklaşık bin dekar alan yandı. Bu alanların tamamı tekrar ormana kazandırılıyor. Bunların kaybı yok ama oradaki canlıların yok olması ve tekrar geriye dönüşmesi için emek ve zaman gerekli" dedi.
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Orman yangınlarında kritik bir dönemdeyiz
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