Yanlış yapana af yok

Antalya
Valisi Münir Karaloğlu'nun Finike Devlet Hastanesi'nde müteahhide fayansları söktürerek yeniden yaptırması gündem oldu. Vali Karaloğlu, SABAH Akdeniz'in gündeme taşıdığı olayın perde arkasını anlattı. Karaloğlu, sıkıntının müteahhitlerin ihale alımında aşırı fiyat kırmasından kaynaklandığını söyledi.
O HİKAYEYİ ANLATTI
SABAH Akdeniz Muhabiri Talat Öztuzsuz'a, Finike Devlet Hastanesi'nin yapımı devam ederken ilk kez 1.5 yıl önce denetlediğini anlatan Vali Karaloğlu, "En az 4 kez denetim yaptım. İlk gittiğimde yerdeki granitlerde işçiliğin çok kötü olduğunu gördüm. Birleşme noktalarında 1'er santimetre fark olan yerler vardı. Yürürken bile ayak takılıyordu. Benim yürümekte zorlandığım yerde sedyeyle nasıl hasta taşınır? Ben müteahhide 'Bunları düzeltin, düzeltmeden teslim almayız' dedim. Proje müdürü de söz verdi. 'Geçici kabulden önce düzelteceğiz' dedi. Geçici kabulün olduğunu duyunca yeniden denetlemeye gittim" dedi.
UYARDIM AMA DİNLEMEDİ
Kabulü öğrenir öğrenmez hemen Finike'ye gittiğini anlatan Vali, "Hiçbir eksiklik giderilmemiş. Şimdi Emniyet Genel Müdürü olan o dönem de Analya İl Emniyet Müdürümüz Celal Uzunkaya'nın oğlu Sağlık Bakanlığı İnşaat Daire Başkanı Mücahit Uzunkaya'yı hemen aradım. 'Kesinlikle bu haliyle binayı teslim almıyoruz. Bu haliyle sedyeyle hasta taşınamaz, hastayı düşürürsünüz' dedim. O da özel bir ekip gönderdi. Benim dediğimi onlar da gördü ve granitlerin tamamı söküldü. Eğer binada bir sıkıntı görseydim yıkılacak olsaydı onu bile yıktırırdım" diye konuştu.
İŞİ BAŞINDAN TAKİP EDİN
Bursa
ve Van
'da da denetimlerde müteahhitlerle benzer olayların yaşandığının altını çizen Karaloğlu, "Müteahhidin iyisi-kötüsü yoktur. Denetleyenin iyisi ve kötüsü vardır. Yani siz işi ihale ettiğiniz müteahhidi adam gibi denetlerseniz, adam gibi iş çıkar ortaya. Ama siz denetim görevinizi yapmazsanız, kimseye kabahat bulma hakkınız da olmaz. İşi yukarıdan gevşek tutarsanız işçiye kadar devam ediyor. İş, yapanın inisiyatifine göre çıkıyor" ifadelerini kullandı.
YÜKSEK KIRIM
Benzer sorunların Antalya
'daki her ilçede yaşandığına dikkat çeken Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Yine Finike'nin Yuva Mahallesi'nde bir okulda benzer bir sorun yaşandı. Buradaki en büyük mesele müteahhitlerin işleri ihalelerde yüksek kırımla almaları ve ardından da yine bir başka kırımla alt taşerona devretmelerinde. Esas problem işte bu noktada yaşanıyor. Öyle bir kırımla devrediyor ki, işin yapılma şansı yok. Başında denetlemezseniz o iş yürümüyor. Bu okulda da dış cepheyi yeniden boyatıp kapılarını söktürdük" şeklinde konuştu. Vali Karaloğlu ayrıca Kumluca'da Rhodiapolis'de, Mevlevihane'de de denetimler sayesinde yanlış uygulamaların önüne geçtiklerini sözlerine ekledi.
DENETİM TAVSİYELERİ
YAPILAN denetimle devletin malının korunduğunun altını çizen Karaloğlu, özellikle genç kaymakamlara şöyle seslendi: "Müteahhitlere kabahat bulmayın. Denetiminizi siz iyi yaparsanız her müteahhit işini doğru yapar. Teslim almayacağınızı bildiği bir işi hiçbir müteahhit yapmaz. Ama siz müteahhidin her işini teslim almaya kalkarsanız, herkes kafasına göre iş yapmaya devam eder. Onun için hem kaymakam arkadaşlarımıza, hem de il müdürlerimize 'Aman işinizi başında durup takip edin, ben inşaattan ne anlarım' demeyin. Gidin işi takip edin. Gördüğünüz yanlışı resmi belge haline getirin. Kamu yatırımlarında denetim çok önemli. Ben her ilçe ziyaretimde önce devam eden kamu yatırımlarını denetlerim."