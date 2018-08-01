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Yasağı takan yok

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018
Yasağı takan yok
'NIN Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan 'nın bir köşesinde 'Çadır kurmak yasaktır' levhası, diğer yanda kurulan çadırlar yer alıyor. Belcekız Plajı'nın girişinde yer alan yasak levhalarına aldırmayan tatilciler, onlarca çadır kurarak adeta 'çadır köy' oluşturdu. Jandarmanın defalarca uyarmasına rağmen kurulan çadırlar görüntü kirliliğinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.

UYARIYA ALDIRIŞ ETMİYORLAR
Bölgeye zaman zaman görevliler ve jandarma gidip uyarı yapıyor ama bu da kurallara uyulmasına yetmiyor. Yasak levhalarına aldırmayan kampçılar, ücret ödemediklerini ifade ederek, ''Çadır kurulacak alan olmayınca buraya kurmak zorunda kaldık. Birkaç gün kalıp gideceğiz'' dediler. Çadırlarda konaklayan tatilcilerin bıraktığı çöpler dağ gibi yığılırken çevredeki turistlik tesisler de oluşan bu görüntülerden rahatsız.
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Yasağı takan yok
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