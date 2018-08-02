5 yıldızlı skandal

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin elektriği, borcu nedeniyle kesildi. Yaklaşık 15 saat süren elektrik kesintisi nedeniyle otelde konaklayan yerli ve yabancı müşteriler mağdur oldu. Manavgat'ın Çolaklı bölgesinde beş yıldızlı bir otelde iddiaya göre, otelin elektrikleri daha önceki turizm firmasının 280 bin lira tutarındaki borcu sebebiyle gece 03.00'te kesildi.
REZİL OLMAYA MI GELDİK
Otelde konaklayan yaklaşık 700 yerli ve yabancı turist büyük mağduriyet yaşadı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit'in de araya girmesinin ve oteli satın alan şirketin borcu üstlenerek teminat vermesinin ardından otelin elektriği yeniden açıldı. Manavgat bölgesinde otellerin tamamının dolu olması nedeniyle acentelerinden başka otel talebinde bulunan müşterilerin büyük bölümü bu taleplerine cevap alamadı. Otelin suyunun kuyudan alınması sebebiyle elektriğin kesilmesiyle birlikte suların da kesilmesi müşterilerin öfkesini iyice artırdı. Sıcaktan bunaldıklarını, otelde yiyecek ve içecek bulamadıklarını, odaların yanı sıra havuz ve sahilin pislik ve çöp içerisinde olduğunu ileri süren müşteriler, "Boğazımızdan keserek tatil için 4-5 bin lira para yatırdık. Hevesimiz kursağımızda kaldı" dediler.
İKİ KURUMDAN BORÇ AÇIKLAMASI
OTEL işletmecisi Sabahattin Coşkun Çelebi, elektriğin daha önceki işletmenin borçları sebebiyle kesildiğini belirtti. Çelebi, "Bize bir ihbarname gelmedi. Otelimizde 320 odadan 250'si doluydu. Bunun 180 odası yabancı uyruklu diğeri Türk müşterilerimiz. Misafirlerimizin yaşadığı sıkıntıları telafi edeceğiz. Biz de bu sıkıntı nedeniyle hakkımızı arayacağız" dedi. CK Akdeniz tarafından yapılan açıklamada ise borcun mevcut işletmeye ait olduğu, yapılan ihbar ve uyarılara rağm