Ayakları elleri oldu

Antalya
'DA doğuştan beyin felci hastası 34 yaşındaki Ayşe Aydın
'ın elleriyle yapabileceği her şeyi ayaklarıyla yapabiliyor. Antalya
'da oturan Ayşe Aydın, beyin felci hastalığıyla dünyaya geldi. Yüzde 96 engelli olduğu raporlanan Aydın, tüm olumsuzluklara göğüs gerdi. Yaşama sımsıkı tutunan Aydın, 2011 yılında annesini, 2016'da da babasını kaybetti.
BAKICISIYLA YAŞIYOR
Ayşe Aydın'a yakınları destek verirken babasından kalan maaşla yaşamını sürdürmeye başladı. Bakıcısı Feride Miraslıoğlu ile yaşayan Aydın, ayaklarını elleri, bacaklarını da kolları gibi kullanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde üretime katkıda bulunan Aydın, kendisi gibi özel bireylerle her gün yeni bir şey öğrenmenin sevincini yaşıyor. Rehabilitasyon merkezinde boyadığı ahşapları taşlarla süsleyerek ev aksesuarları üreten "Yapmadığım bir şey yok. Sadece yemek yapamıyorum. O da imkansız" dedi.