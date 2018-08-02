Bayram erken geldi

KURBAN Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmciyi sevindirdi. Kararın önceki yıllara göre bir hafta kala değil, 20 gün önceden açıklanması, uzatma kararını tahmin edip tatil planı yapanların dışındaki vatandaşların da daha rahat tatil planı yapmasına imkan verdi. Doluluk oranları yüzde 80-90'ları bulan otellerde, bayramla birlikte yüzde 100 doluluk bekleniyor.
1.5 MİLYON TATİLCİ
Türkiye SeyaAntalya
ntaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı tatili döneminde otellerdeki doluluk oranlarıyla ilgili bir sıkıntı olmadığını, acenteler açısından yurt içi turların da dolu olduğunu söyledi. Bağlıkaya, bayram döneminde turizm amaçlı seyahat edecek kişi sayısını ise 1.5 milyon olarak tahmin ettiklerini dile getirdi.
ANTALYA İLK SIRADA
ETS Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek ise, bayramda Kemer, Belek, Side, Alanya gibi tatil beldelerindeki pansiyonlarda bile yer kalmayacağını dile getirdi. Özbek, bayramda sahiller, yurt dışı ve gemi turlarında olduğu gibi yurt içi kültür turlarının da büyük ilgi gördüğünü ifade etti.