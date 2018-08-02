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Bıdı çıtayı yükselttı

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Bıdı çıtayı yükselttı
TÜRKİYE Triatlon Federasyonu tarafından 'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirilen Ünye Triatlon Şampiyonası'nda birinci olan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, yeni hedefinin bisiklette dünya, triatlonda Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi. 28 Ağustos'ta 'da yapılacak Dünya Bisiklet Şampiyonası'na katılacak olan Bıdı, burada 65+ kategorisinde dünya birinciliğini hedeflediğini söyledi.

GENÇLERE ÖRNEK OLUYOR
Bıdı, bu organizasyonda 120 kilometre pedal çevireceğini belirtti. 28 Ekim'de ise Belek'te Avrupa Iran Man Şampiyonası'nın yapılacağını hatırlatan Ali Bıdı, burada da 60 yaş üstü kategorisinde 1900 metre yüzüp, 90 kilometre bisiklet sürüp, 21 kilometre koşacağını söyledi. Milli sporcu Ali Bıdı, daha önce ikinci olduğu bu şampiyonada bu yıl birinciliği göğüslemek istediğini ifade etti.
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Bıdı çıtayı yükselttı
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