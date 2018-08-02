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Eğitime renkli dokunuşlar

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018
Eğitime renkli dokunuşlar
Antalya'DA kaloriferci olarak girdiği Mevlana İmam Hatip Ortaokulu'nda ressamlık yeteneğini konuşturarak anasınıfını rengarenk resimlerle donatan 'un okullara renkli dokunuşları devam ediyor. Komşu okulların da anasınıfları başta olmak üzere duvarlarına masal karakterlerini resmeden Çavuş, son olarak Teomanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nin duvarlarına da el attı.

MİNYATÜR YAŞATILMALI
Fatih Çavuş, mesai sonrası saatlerinde merkezin girişindeki duvara 'medresede eğitim' başlıklı bir minyatürü işledi. Daha önce SABAH gazetesinin unutulmaz çizgi dizisi Sizinkiler ve Türk masal kahramanları ve çizgi film karakterlerini resmeden, külden de 15 Temmuz'un bayraklaşan ismi şehit Ömer Halis Demir'in 2 metre 17 santimetre uzunluğundaki portresini yapan Çavuş, minyatürün yeniden gündeme gelmesi gerektiğini söyledi. Çavuş ayrıca merkezde ytong tuğlaları oyarak bir de Atatürk Köşesi hazırladı.

ANAM BABAM TÜRKİYE
Yetiştirme yurdunda büyüyen Fatih Çavuş, "Hiçbir karşılık almadan 'daki tüm devlet okullarının duvarlarına talibim. 4 yaşında annemi kaybettim. , Gaziantep ve İstanbul'da yetiştirme yurtlarında büyüdüm. Benim anam da babam da Türkiye. Bu şekilde devlete olan borcumu da ödüyorum" ifadelerini kullandı.
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Eğitime renkli dokunuşlar
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