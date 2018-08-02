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İkinci vatan ikinci dil

’da merkezleri tarafından açılan okuryazarlık kurslarına Suriyeliler büyük ilgi gösteriyor. Suriyeliler, ‘İkinci vatanımız’ FURKAN dediği Türkiye’nin dilini öğrenmek için de büyük çaba gösteriyor

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018
İkinci vatan ikinci dil
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Okuryazarlık Seferberliği'ne Türk vatandaşlar kadar Suriyeliler de büyük ilgi gösteriyor. Müdürlükleri'nde açılan kurslara Antalya'daki Suriyeliler aile boyu katılım gösteriyor.

BİN BEŞYÜZ SURİYELİ
'da 2018 yılının ilk yedi ayında halk eğitim merkezlerinde 111 okuryazarlık kursu açılırken bin 500 Suriyeli eğitim gördü. İlçelerde en fazla katılım Suriyeli nüfusunun fazla olduğu Kepez'de yaşanırken, Kumluca'da da tarım nedeniyle istihdam sağlayan Suriyelilerin okuryazarlık kurslarına ilgi gösterdiği belirtildi.

İKİNCİ VATANIMIZ OLDU
Savaş nedeniyle 1.5 yıl önce Halep'ten Antalya'ya geldiğini söyleyen Suriyeli kursiyer Ahmet Mustafa (22), Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu söyledi. Savaşta evinin bombalanarak yıkıldığını ifade eden Mustafa, "Erdoğan Müslümanların lideri. Zor durumda olan bizlere sahip çıktı" dedi. 3 yıl önce savaştan kaçarak iki çocuğuyla Türkiye'ye sığınan Anes Kalit (34) ve Mana Alkourdi çifti de okuryazarlık kursuna beraber gidiyor. Aslen Filistinli olduklarını ifade eden çift, "Hiçbir ülkenin yapamadığını Türkiye yaptı" diye konuştu.

TÜRKÇE ÖĞRENMEK BOYUN BORCU
ANNESI ile birlikte okuryazarlık kursuna gelen Amar Elkurdi (23) ise, Türkiye'nin en zor zamanlarında yardımlarına koştuklarını belirterek Türkçe okuyup öğrenmenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi. 60 yaşındaki Maha Merva ise yaşına aldırmayarak Türkçe öğrenip yazmak için azmettiğini belirtirken, kurs bittiğinde , ikinci kursa da yazılacağını söyledi.
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İkinci vatan ikinci dil
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