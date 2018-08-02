İzinsiz tadilat tehlike yarattı

ISPARTA
şehir merkezindeki Türk Telekom binasında yapılan tadilat tepkilere neden oldu. Türk Telekom merkez binasının pencere bölümünde yapılmak istenen tadilat, yoğun geçişlerin olduğu yol üzerinde ciddi tedbirler alınmadan gerçekleştirildi. Vatandaşlar "Gerekli ve ciddi tedbirler almadan şehrin göbeğinde yıkım yapılamaz" diyerek durumu zabıtaya bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra yıkım ve tadilatın izne bağlı olduğunu ve gerekli izinlerin alınmadığını belirterek çalışmayı durdurdu.