Kahraman yuvasında

HAKKARİ
'DE 9 gün önce terör örgütüyle girilen çatışmada yaralanan sözleşmeli er İsmail Tolu (24), tedavisinin ardından Antalya
'nın Serik ilçesindeki ailesinin evine geldi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Balkayalar Dağı'nda 22 Temmuz'da bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada yaralanan sözleşmeli er İsmail Tolu, tedavisinin ardından önceki akşam anne ve babasının oturduğu eve geldi.
TOLU AİLESINİN GURURU
Ailesi, arkadaşları ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından havalimanında karşılanan İsmail Tolu, daha sonra Kökez Mahallesi'ndeki ailesinin evine getirildi. 2 yıllık sözleşmeli er İsmail Tolu, "Allah'a çok şükür şu an durumum iyi. Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra evimize geldim" dedi. Anne Yeter Tolu, "9 gün boyunca çok üzgün ve hüzünlü geçti. Şimdi çok mutluyum, rabbim kimselere evlat acısı çektirmesin" diye konuştu. Baba Nevzat Tolu da "Çok gururluyum, mutluyum. Şükürler olsun oğlum İsmail sağ salim geldi. Bize bu günlerimizde destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.