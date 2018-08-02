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Lavanta tarlalarının gönüllüleri iş başında

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Lavanta tarlalarının gönüllüleri iş başında
BÜTÜNLÜK açısından Türkiye'nin en büyük lavanta tarlası olduğu belirtilen 'un Yeşilova ilçesindeki , hasat dönemi boyunca 150 gönüllüyü ağırlıyor. Lisinia Doğa Proje Merkezi'nin bünyesinde, tek parselde 370 dekar arazide ekimi gerçekleştirilen lavanta tarlasında yurt genelinden ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen gönüllü işçiler lavanta hasadı yapıyor.

YILDA BİN GÖNÜLLÜ
Bu yıl hasat dönemi boyunca Akçaköy Lavanta Deresi'ndeki mor şöleni fotoğraflamak için bölgeye ziyaretçiler için de ağustos sonuna kadar uygun alanlar bırakılacak. Bölgeye gelen gönüllüler, lavanta bahçelerinde hasat yaparak deniz, kum, güneş gibi klasik tatil anlayışını yıkıp alternatif tatilin keyfini çıkarıyor. Merkezin kurucusu Veteriner Hekim Öztürk Sarıca, yıllık bin kadar gönüllü ağırladıklarını söyledi.
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