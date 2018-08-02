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Manavgat kazanacak

Başkanı Türel, Manavgat’taki Türkbeleni Projesi içinde Millet Kıraathanesi yapacaklarını, Sorgun’a da müthiş bir proje hazırladıklarını söyledi

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Manavgat kazanacak
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası MATSO üyeleri ile bir araya geldi. Manavgat'ın nüfusunun birçok ilden fazla olduğunu ifade eden Türel, ilçeye hızlı tren müjdesi verdi. Hızlı tren projesinin Konya üzerinden Manavgat'tan geçerek 'ya ulaşacağını hatırlatan Türel, "Manavgat'ın tarım ve turizm potansiyeline çok ciddi bir katkı sağlayacak" dedi.

SU SORUNU TAMAMEN BİTECEK
Manavgat Belediyesi'nin bütçesi kadar bir miktarı sadece arıtma projesi için kullandıklarını kaydeden Türel, "2070'e kadar bölgenin su problemini çözmüş olacağız. Suyun kalitesi, o para ödeyerek içtiğimiz şişe sularının kalitesinden çok daha yüksek olacak" dedi.

MİLLET KIRAATHANESİ
Bir taraftan altyapıyı çözüyorken, diğer yandan Manavgat'ın marka projelerini yaptıklarını anlatan Başkan Türel, "Türkbeleni Projesi'ni artık nihayete erdiriyoruz. Yeni karar verdik, içine millet kıraathanesini de ekliyoruz. Ve şimdi sıra Sorgun'a geliyor. Turizm Bakanımız ile geçen hafta konuştuk. Buraya halkın kullanımına açık müthiş bir proje yapıyoruz. Tahsis işlemlerini inşallah seçimlere kadar tamamlarsak projemizi de geleceğiz burada sizlerle paylaşacağız" dedi.
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Manavgat kazanacak
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