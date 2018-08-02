MEGİP nitelikli eleman yetiştirecek

İSTİHDAM seferberliği kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB
) arasında 'Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü' (MEGİP) hayata geçirildi. MEGİP Projesi ile 2 yıl boyunca işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Firmalar eğitime katılan kursiyerler için istihdam teşviklerinden de yararlanabilecekler" dedi.