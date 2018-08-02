Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > MEGİP nitelikli eleman yetiştirecek

MEGİP nitelikli eleman yetiştirecek

Giriş Tarihi: 2.8.2018
MEGİP nitelikli eleman yetiştirecek
İSTİHDAM seferberliği kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () arasında 'Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü' (MEGİP) hayata geçirildi. MEGİP Projesi ile 2 yıl boyunca işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Firmalar eğitime katılan kursiyerler için istihdam teşviklerinden de yararlanabilecekler" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MEGİP nitelikli eleman yetiştirecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN