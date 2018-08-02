Minik Arife için yardım bekleniyor

Antalya
'DA SMA hastalığıyla mücadele eden 3.5 yaşındaki Arife Yıldırım'ın ailesi, Antalya
Valiliği'nin izni ile başlattıkları yardım kampanyasına destek bekliyor. Eşinin garson olarak çalıştığını belirten anne Teslime Yıldırım, kızının giderlerini karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi. Arife'nin giderleri için Antalya Valiliği'nin izniyle yardım kampanyası başlatıldığını duyuran Yıldırım, "Bir hesap açıldı. Kampanyamız valilik kontrolünde. Arife'nin bir yıllık ihtiyacı bu kampanyadan elde edilecek paradan karşılanacak. 44 bin liraya ihtiyaç var" diye konuştu.