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Minik Arife için yardım bekleniyor

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Minik Arife için yardım bekleniyor
Antalya'DA SMA hastalığıyla mücadele eden 3.5 yaşındaki Arife Yıldırım'ın ailesi, Valiliği'nin izni ile başlattıkları yardım kampanyasına destek bekliyor. Eşinin garson olarak çalıştığını belirten anne Teslime Yıldırım, kızının giderlerini karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi. Arife'nin giderleri için Antalya Valiliği'nin izniyle yardım kampanyası başlatıldığını duyuran Yıldırım, "Bir hesap açıldı. Kampanyamız valilik kontrolünde. Arife'nin bir yıllık ihtiyacı bu kampanyadan elde edilecek paradan karşılanacak. 44 bin liraya ihtiyaç var" diye konuştu.
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Minik Arife için yardım bekleniyor
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